Ford, Honda ja BMW aga lõid selleks uue ühise ettevõtte ChargeScape, mis tagab erinevate autotootjate ning võrkude ühilduvuse. Elektrisõidukite akude võrku ühendamise ettevõte on selle loojate sõnul kasulik ka elektriautode omanikele, sest nii saavad nad autoakudesse salvestatud energiat võrku müüa just siis, kui see on kõige kallim ning laadida akusid sel ajal, kui elekter on odavam. Tavaliselt on kõige kallim energia sellistel hommikustel ja õhtustel tipptundidel, kui inimesed on kodus ja elektriautod seisavad.