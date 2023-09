Populaarne mitmikmäng «Among Us» on üles ehitatud Unity mängumootorile.

Paljud videomängud, olgu need kallid AAA-teosed või hoopiski pisikesed odavad indie-hitid, on üles ehitatud Unity mängumootori peale. Nüüd aga ütlevad paljud mänguloojad, et ei kavatse enam kunagi kõnealust tööriista kasutada.