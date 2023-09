Elisa sulgeb kogu oma 3G võrgu järgmisel aastal

Elisa plaanib 3G võrgu sulgemisega alustada 2024. aastal ning sulgeb võrgu üle Eesti tuleva aasta lõpuks.

«Oluline on teada, et 2023. aastal ei sulge Elisa veel 3G võrku üheski maakonnas. Sel aastal keskendume täielikult ettevalmistustöödele, testimistele ja klientide teavitamisele. Paneme põhirõhu sellele, et üleminek oleks Elisa kliendile võimalikult sujuv,» kinnitas Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli.

Polli sõnul kannab otsus sulgeda 3G võrk endas mitut strateegilist eesmärki. «Esimene ja peamine on kliendile 3G võrgu sulgemise järgselt veelgi parema teenuskogemuse pakkumine ning teine ühiskonda panustamine läbi keskkonna hoiu, sest kolmanda generatsiooni võrk on ülalpidamise ja kasutuse efektiivsuse poolest üks kulukamaid tehnoloogiaid,» selgitas Polli, täpsustades, et kogu täna 3G võrgus kasutatav riistvara ja sagedusressurss liiguvad tulevikus 4G ja 5G tehnoloogiate kasutusse.

Polli tõi välja, et klientide ootused mobiilsele internetile on tänaseks kasvanud kümnetes kordades, seda nii mahtude kui kiiruste osas ning 3G võrk ei suuda nendele ootustele enam vastata: «Seetõttu on ainumõeldav, et pakume internetti perspektiivis 4G ja 5G tehnoloogiatel. Kõneside osas tarbijad aga olulist muudatust ei tunneta, sest vastavalt telefoni võimekusele toimib kõnesideteenus edasi 2G võrgus või 4G VoLTE kõnetehnoloogial.»