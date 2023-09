Eesti uue VR-mängu «Bootstrap Island» esmaesitlus toimub MängudeÖÖ-l

«Bootstrap Island» on «Robinson Crusoe» stiilis ellujäämismäng, kus mängija satub 17. sajandil laevahuku tagajärjel salapärasele troopilisele saarele, kus tuleb kiiresti kohaneda uute oludega, et ellu jääda.

«Me loome selle mängu spetsiaalselt virtuaalreaalsuse jaoks ja keskendume just haaravatele interaktsioonidele ja narratiivi arendamisele. Tänu VR-tehnoloogiale saavad inimesed meie loodud maailma kogeda nii usutavalt, et võib tekkida tunne, et oled päriselt seiklusraamatu sündmustesse sattunud,» selgitas mängu loovjuht Rein Zobel.

Esimest korda saab loodavat VR-mängu avalikult proovida MängudeÖÖ-l 30.septembril 2023, Ülemiste Apollo Kinos. Kes MängudeÖÖ-le tulla ei saa, aga VR-peaseade on kodus olemas, siis on võimalik proovida mängu demo registreerides end testijaks «Bootstrap Islandi» Discordis .

Maru VR on Eesti VR-stuudio, mis on alates 2016. aastast loonud ligi 40 erinevat VR-elamust ja -mängu. Nende loodud mängude hulka kuuluvad näiteks «Kas sinus on kangelast», «Kalevipoja retk Põrgusse», «Lend ümber Teletorni» ja «Muusikarännak». «Bootstrap Islandi» Early Access lansseerimine Steamis on plaanis 2024. aasta alguses ja täismahus avaldamine 2025. aastal.

Maru VR kohta saab rohkem infot: www.maruVR.ee.