Volkswagen esitles maailma esmaesitlusel täiesti uut Tiguani, mis on autotootja müügihitiks saanud maasturi kolmanda põlvkonna mudel. Tiguan on praegu üks edukamaid Volkswageni mudeleid maailmas, mis on alates debüüdist 2007. aastal leidnud rohkem kui 7,6 miljonit ostjat.