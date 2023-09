600 tundi vähem tööd! Häkkerid näitasid Eesti firmadele, kuidas tehisaruga aega ja raha säästa

Nädalalõpul Estonian Business Schooli ruumides toimunud häkatonil said kokku ettevõtjad ja 30 vabatahtlikku häkkerit. Iga tiim tegi ürituse lõpuks valmis demo, mõnel ettevõttel läks aga eriti õnnelikult ja nad said uusi lahendusi juba kasutama hakata.

600 tundi säästetud

Häkatoni meeskond ehitas telekomifirmale transkriptsioonimootori, mis lappab hetkega läbi kogu firma dokumentatsiooni. Klienditeenindajad näevad kõne ajal ekraanil võimalikku vastust ja dokumenti, kust see võetud on.

Suures plaanis tuligi välja, et firmadel on iseenda lõpututest dokumentidest keeruline infot üles leida. Neile on vaja head otsinguliidest, mille jaoks kasutatakse suuri keelemudeleid ja vektorandmebaase. Tehisaruga loodud otsingumootorit eristab tavalisest võimalus esitada sellele loomulikus keeles küsimus, millele saab vastuse ka siis, kui see ei ole täpselt samas sõnastuses nagu dokumendis.