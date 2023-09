Briti tootja laseb sõjalennukid sobivatest juppidest kokku panna

Võimalusi on ettevõtte sõnul tohutult: koostada saab erisuguseid lennumasinaid alates kaheistmelistest pisematest reaktiivlennukitest kuni pikamaa luurelennukiteni. Lennukite moodulkonstruktsioon hoiab tohutult kulusid kokku nii tootmiselt kui hoolduselt.

Iseenesest pole kontseptsioonis midagi uut, sest isegi nutitelefone on üritatud moodulitest kokku panna, et kasutaja saaks valida just endale sobivaid omadusi. Google’i vastav projekt Ara küll tootmisse ei jõudnud, kuid teisel elektroonikatootjal LG oli tippmudel G5, millel sai akusid, kaameraid ja välimust vahetada.