Toorel jõul, mis Estonia külge pragusid rebis, on lihtsam seletus kui müstiline allveelaev

Tallinna Tehnikaülikoolilt telliti esialgse hindamise raames uuring merepõhjaga kokkupuute mõju kohta laevale. Uuring on valmis ja seda tutvustati 21. septembril. Tallinna Tehnikaülikooli professor Kristjan Tabri esitles arvutisimulatsioone, mis andsid kinnitust sellele, et rebendid Estonia keres on põhjustatud laevakere põrkest merepõhjaga.