ARVUSTUS ⟩ Samsungi uues voldiktelefonis Flip5 on materjali massidesse jõudmiseks

Üks olulisemaid uuendusi, mis uue Samsungi volditava nutitelefoni juures kohe silma hakkab, on palju suurem väline ekraan. Muidugi on endiselt kõrgtehnoloogiline suursaavutus sisemine volditav ekraan, mille murdekoht on paratamatult siiski teatud valguse nurga alt nähtav, kuid see väga ei sega. Välisel ekraanil aga saab kuvada erinevaid äppe ja eriti mugav on see enesest näiteks selfie-piltide tegemisel.