KOMMENTAAR ⟩ Kuidas olla valmis küberintsidendi seljatamiseks?

Intsidendi mõju võib olla ettevõtte tegutsemisele väga ränk. Näiteks e-posti toppamine on küll tülikas, kuid siiski väike häda võrreldes sellega, kui küberkurikaelad suudavad peatada ettevõtte tootmis- või müügitegevuse.

Valmisoleku huvides peab vaatama mitut aspekti.

Esiteks tuleb küberkaitse puhul tunda oma partnereid, eriti kui need käitlevad teie organisatsiooni infot. Näiteks tuleb veenduda, et ühises pilvedokumentide keskkonnas on juurdepääsu volitused selgelt paigas. Samuti, et partnerite kaudu ei jõuaks teie võrku lunavara või teised kutsumata külalised.

Teiseks on olulised inimesed. Enda kaitsmisel on võtmeroll töötajate teadlikkusel, et nad oleksid informeeritud ja oskaksid küberintsidentide puhul käituda.

IT-turbel peab olema kriisijuhtumiteks enda «112» ehk kuum liin, kuhu personal saab oma kahtlustest teatada. Ükskõik kui õhkõrn on see kahtlus, tuleb sellest kohe märku anda, sest viivitatud päevade või nädalate hind võib olla väga kõrge.

Tuleb mainida, et isegi organisatsioonides, kus IT-turvakoolitusi toimub regulaarselt, unustab end ikkagi ca 10 protsenti töötajatest ja klikib sinna, kuhu pole vaja.