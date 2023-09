Selline on helimulli tekitamise põhimõte: ruumis asuvad erinevates kohtades mikrofonid ja kõlarid, mis aitavad mõne kindla koha vaikseks teha. See on nagu suunatud mürasummutus ilma kõrvaklappideta.

Foto: teadustöö / Malek Itani, Tuochao Chen, Takuya Yoshioka, Shyamnath Gollakota