Inimese jaoks mängleva kergusega tehtavad ülesanded nõuavad robotilt põhjalikku õppimist. Tesla Optimus on nüüd esimesed uued oskused selgeks saanud, mis aitaksid hiljem tehasetöölisena hakkama saada.

Tesla on oma humanoidrobotit Optimus arendanud aastaid, kuid selle väljatulemine põhjustas esialgu kerget pettumust, kuna ei osanud veel eriti midagi ja nägi üsna robotlik välja. Nüüd on Elon Muski robootikafirma jõudnud niikaugele, et inimesekujuline masin oskab juba üht-teist muljetavaldavat teha.