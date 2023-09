New Yorgis on robotitest korravalvureid varemgi katsetatud, kuid plaanid on seni maha maetud. Nüüd on aga tõsi taga: metroojaamadesse ja avalikesse rahvarohketesse kohtadesse võidakse peagi tuua düstoopilise välimusega robotpolitseinikud, mis on siiski täiesti ohutud.