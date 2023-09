Kaks Eesti tervishoiu idufirmat valiti Google’i mainekasse programmi

Google Eesti ärijuhi Kristina Randveri sõnul pääsesid programmi kõige suurema edupotentsiaaliga iduettevõtted. «Eestist said programmi kaks ettevõtet, mis on globaalse konkurentsi mõttes väga suur tunnustus. Programmi valitud idud töötavad tehistaibu abil näiteks välja uusi ravimeetodeid ja viise tervishoiuteenuste personaliseerimiseks või parandavad diagnoosimise täpsust. Tehisintellektil on potentsiaal muuta meie haiguste diagnoosimise, ravi ja haldamise viise,» rääkis Kristina Randver, kelle sõnul lõi Google programmi selleks, et toetada iduettevõtteid looma uusi lahendusi tervishoiutööstuse jaoks.