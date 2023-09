Ukraina hakkab ehitama järgmise põlvkonna lahingusoomukit

Varem on sama ettevõte tootnud soomusmasinaid Bohdana 2.0, Kamrat-M ja Novator. Ukrarmor on tuntud ka oma oskuste poolest vana nõukogude sõjavarustuse nagu BMP-1 moderniseerimisel.

Kui tavaliselt kulub uue lahingumasina väljatöötamisele ja tootmise alustamisele aastaid, siis Ukrarmor tahab selle uue mudeli käiku lasta kiirendatud korras, nii et värskelt valmis saanud BMP-d jõuaksid juba praegusesse sõtta agressorriigi Venemaa vastu. Uus lahingutehnika peab olema selgelt üle Venemaa praegu kasutatavast vanemast soomustehnikast.

Mootorivalikus on Caterpillar Cat 9.3 ja Scania DC13, samuti Ukrainas toodetud 3-TD ja 4-TD mootorid.

Sõiduk kasutab Allison 3040MX käigukasti, mis on üsna levinud valikuks ka teistes sõjaväe sõidukites, nagu näiteks lahingumasinad BTR-3.

Ukrarmori kodulehel on avaldatud ühe võimaliku uue jalaväemasina (IFV) joonised.

BMP-V maksimaalne kiirus maanteedel ulatub kuni 80 km/h ja kuna tegemist on amfiibsõidukiga, siis arendab see vees kiirust kuni 10 km/h. Tööulatus maismaal on ühe tankimisega 800 km.