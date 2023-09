PODCAST ⟩ Selle videomängu peale on okei raha kulutada

Jutuks tuleb mäng, mille puhul ei ole raha takistuseks – mehed on nõus seda kasvõi mitu korda ostma! Millega täpsemalt tegemist?

Lisaks selgitame välja, kas ja kui hea on verivärske kaklusmäng «Mortal Kombat 1»; kus saaks «Counter-Strike'i» mängida nii, et ei puutuks kokku teiste inimestega; ning tõstatame taaskord igihalja küsimuse, et millal keegi viimati oma Steam Decki tööle pani.