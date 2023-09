Callboats (ärinimega Mente Marine) tegutseb Vaasas ja alustas mehitamata paatide ehitusega alles mõned aastad tagasi. Paadisõidu elektrifitseerimine on firma kogemusel pideva suure võimsusvajaduse tõttu raskesti lahendatav, lisaks seisavad väikesed veesõidukid enamuse ajast lihtsalt kuskil paigal ja ei liigu. Keskmiselt on paadid sildunud 99% ajast. Et elektrifitseerimisel oleks mõtet, peaksid need pidevalt liikvel olema, nagu näiteks veetaksod.