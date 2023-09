DOKUMENDID TUUMAPILVE ⟩ Microsoft plaanib kontoritarkvara jooksutada mikro-tuumareaktoritega

Paraku pole väikesed moodulreaktorid veel valmis. Rolls-Royce on küll alustanud 470 MW moodulelektrijaamade väljatöötamist andmekeskuste jaoks, kirjutab Datacenter Dynamics, kuid selle kavandatud kasutuselevõtt toimub 2030. aastal. Ühendkuningriigis plaanitakse tootma hakata veelgi väiksemaid, vaid 20 MW reaktoreid firma Last Energy poolt, USA ettevõte NuScale sai loa 50–77 MW võimsusega väikestele moodulreaktoritele, ChatGPTd arendava firma Open AI juht Sam Altman aga on oma rahad pannud ettevõttesse Oklo, mis plaanib pisikeste 15 MW moodulreaktorite ehitamist. OpenAI vestlusroboti ChatGPT lahendus on muide kasutuses ka Microsofti CoPiloti ja otsingumootori Bing taga oleva tehisintellekti juures.