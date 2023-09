MängudeÖÖ Eesti-Soome «CS:GO» maavõistluse autsaideritest soomlased: meil on head võimalused

Uurisime põhjanaabrite tiimi treenerilt, kuidas nad end enne Mängudeööd tunnevad.

Foto: Postimees e-sport

Kas olete varem sYnckiga vastamisi astunud? Kuidas oma võimalusi hindate?

Oleme sYncki vastu mõnel korral mänginud ja varasemalt ka Levadia vastu. Arvame, et meie võimalused eestlaste vastu on head, isegi kui me kaotasime ESEA liigas neile 1-16 seisuga.

Pinget tõmbab alla see, et me siseneme turniiri autsaideritena ja me mängime kolmest parim formaadis, mis annab meile võimaluse end rohkem näidata.

Kas MängudeÖÖ on teie esimene LAN-turniiri kogemus?

Me oleme varem osalenud lisaks lahtistele LAN-turniiridele ka kolmel Soome suuremal üritusel: Lantrek, Assembly ja BLAST kvalifikatsioon. MängudeÖÖ on aga meie jaoks esimene kord välisriigis «CS:GO» turniiril osaleda.

Kuidas võrdlete Eesti ja Soome «CS:GO» maastike?

Eestlastel on väga palju talenti ja palju individuaalselt häid mängijaid, aga Soome «CS:GO» skeene on rohkem arenenud. Rohkem on turniire ja liigasid, kus mängida. Samuti on Soomes rohkem organisatsioone, kes skeenet toetavad.

Teil on väga noor meeskond, millised on teie senised suuremad saavutused?

Me ei ole veel realiseerinud oma täit potentsiaali. MängudeÖÖ laadsed üritused on kohad, kus me käime korjamas kogemusi ja HLTV punkte, et pääseda suurematele turniiridele. Me üritame hoida positiivset joont ja harjutame palju.