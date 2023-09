VAIKNE JA PUHAS ⟩ Kostivere mobiilimasti toiteks katsetati uut vesinikugeneraatorit

Võrreldes akupangaga võtab vesinikugeneraator vähe ruumi ja vajab vähem hooldust, võrreldes diiselgeneraatoriga on aga see lahendus väga vaikne ja puhas. Õhku pihustub vaid veeaur.

Tele2 Kostivere mobiilimasti seadmeruum on üsna tühi, selle ühe seina ääres riiulites asuvad mobiilivõrgu seadmed, ruumi teises nurgas aga kaks lauaarvuti suurust kasti. Need on PowerUPi vesinikugeneraatorid, uue tehnoloogiaga elektritootmise seadmed, mis peaksid kaua ja puhtalt mobiilivõrgu tugijaamale elektrikatkestuse ajal energiat andma.