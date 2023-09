MängudeÖÖ toob Ülemiste Keskuse Apollo kinno seninägematud Eesti videomängud

Aastate jooksul on kasvanud ka kohalik mängutööstus. 30. septembril Ülemiste Apollo kinos aset leidva ürituse suurimaks tõmbenumbriks ongi arvukad Eestis tehtud videomängud. Koostöös GameDev Estoniaga tulevad esmaesitlusele mitmed erinevad teosed, mille kallal kodumaal askeldavad mänguarendajad vaeva on näinud.

Sellega muidugi kodumaiste mängude laviin ei lõppe! Veel saavad külastajad oma silmaga näha ja käega katsuda järgnevaid teoseid: «Adventures of Delivery Man» (Fat Snail Studios), «CraftCraft» (Placeholder Gameworks), «Broken Alliance» (Placeholder Gameworks), «Schizollama» (Chaosmonger Studio), «Three Minutes to Eight» (Chaosmonger Studio) ja palju muudki.

Ülemiste keskuse turunduse ja vastutustundliku ettevõtluse valdkonnajuht Tiia Nõmm ütles, et Eesti kodumaise mängutööstuse värskemal toodangul võiks silma peal hoida needki, kes muidu kuigi sageli arvutimänge ei mängi. «Arvutimängududel on Eesti kultuurielus juba selge roll, uskuda võib, et ajaga see ainult kasvab,» ütles Nõmm.