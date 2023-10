Eesti iseauto ja Skeleton said valmis elektribusside sekunditega laadimise tehnoloogia

Skeleton Technologiesi ja Eesti autonoomsete sõidukite ettevõtte Auve Tech koostööna valminud ülikiire laadimissüsteem linna ühistranspordi sõidukitele kasutab energiaallikana superkondensaatoreid, mis on jõudnud prototüübist demonstratsiooni etappi ehk sellise masinaga saab juba ringi sõita.

Aku täis vaid peatuses seismise ajal

«Skeletoni insenerid pingutavad linnatranspordi kulutõhusate lahenduste nimel, et see oleks keskkonnasõbralik ja heitmevaba,» ütles ettevõtte tehnoloogiajuht Ardo Kõiv, «tahame luua automaatse laadimissüsteemi, mis on võimeline laadima ühissõidukit lühikese aja jooksul, mis kulub reisijate maha- ja pealeminekuks ehk vaid sekunditega.»