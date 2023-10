Ekspert: häkkerid kahvatuvad inimeste endi oskuse ees oma paroole ja andmeid lekitada

«Häkkimine ja hästi läbi mõeldud pettused on tõsine oht, aga tegelikkuses on võimalik oma andmetest, paroolidest ja isegi rahast ilma jääda viisidel, mis on nii lihtlabased, et neile ei pruugi esimese hooga mõeldagi,» rääkis ta, «need on ründevektorid, mida ükski viirusetõrje või muu digilahendus ära hoida ei suuda.»

Ta tõi näiteks, et paljud inimesed ei mõtle, et kõige lihtsam viis saada ligipääs kontode paroolidele või muudele tundlikele andmetele, on lihtsalt kellelgi üle õla vaadata. «Inimesed teevad pidevalt kohvikutes tööd ja enamasti isegi ei mõte sellele, kes neil selja taga istub. Nokitsetakse rahulikult omi asju. Aga kui selja taga istub veidi pahatahtlike kavatsustega inimene, on tal lihtne näha, mida kirjutad või mis andmetega kuskile sisse logid, et seda infot hiljem enda tarbeks ära kasutada,» selgitas ta.

Luku taha pole vaja minna

Selle kõrval on oluliseks riskiks ka avalikus ruumis liialt avalikult tundlikust infost rääkimine. Ta märkis, et näiteks räägivad inimesed tihti keskuses teenindajatega või tänaval jalutades telefoni teel klienditoega. Neis vestlustes tulevad sagedasti jutuks ka tundlikud teemad, näiteks autoriseerimiskoodid või turvaküsimuste vastused, mis tähendab, et oportunistlik kurjategija peab vaid veidi tähelepanu pöörama, et saada enda valdusesse kõik andmed, mida on vaja tõelise kahju tegemiseks.