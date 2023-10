3 oktoobris ilmuvat videomängu, mida pead kindlasti proovima

Just need kolm teost on oktoobrikuu kõige suuremad pärlid!

«Forza Motorsport»

Microsofti pikaajaline võidusõidumängude seeria «Forza Motorsport» on jõudnud oma 8. osani. Sel korral on aga arendajad otsustanud, et numbri lisamise asemel alustatakse vaikselt taaskord algusest.

Tegemist on järjekordse võidusõidumänguga, mis kaldub pigem simulaatori poole (muretuma arkaaditunnetuse jaoks tuleb piiluda «Forza Horizon» seeria suunas). See tähendab, et ees ootab meeletus koguses erinevaid autosid, mida proovile panna maailmakuulsatel ringradadel.

Mänguloojad ise on rõhutanud, et tegemist tehniliselt kõige arenenuma mänguga, mis eales loodud. Lisaks pidavat teos niivõrd hea välja nägema, et hägustab piire videomängu ja reaalsuse vahel.

«Forza Motorsport» ilmub PC ja Xbox Series konsoolidele 10. oktoobril.

«Marvel's Spider-Man 2»

Aastal 2018 ilmus PlayStation 4 peal kolmanda isiku vaates seiklusmärul «Marvel's Spider-Man», milles seikles vaid üks Ämblikmees. Tänavu sügisel jõuab meieni aga «Marvel's Spider-Man 2» ning jah, olete õigesti aru saanud – see mäng toob meieni kaks Ämblikmeest.

Üks armastatumaid koomiksimänge tuleb taas ning jätkab sealt, kus sarja eelmised osad pooleli jäid. Peter Parker ja Miles Morales üritavad üheskoos New Yorgil silma peal hoida, samal ajal uute ohtudega silmitsi seistes.

Sel korral on linn suurem, panused kõrgemad, graafika veelgi ilusam ning märul plahvatuslikum. Mäng ilmub vaid PlayStation 5 konsoolil ning seda 20. oktoobril.

«Super Mario Bros. Wonder»

Viimasel ajal on aina tohedamaks muutunud jutud, et juba üsna pea kuulutab Nintendo välja oma järgmise konsooli. Sellele vihjab ka asjaolu, et mängumasinale jõuab veel viimane ports suuri mänge. Üheks selliseks Jaapani mänguhiiu lipulaev «Super Mario Bros.» ning sarja uusim osa «Wonder».

Lustlik platvorm juhatab muuseas sisse ka uue ajastu, sest esmakordselt aastakümnete jooksul annab «Super Mariole» hääle uus häälnäitleja. Kellega täpselt tegemist, seda kompanii enne mängu ilmumist avaldada ei soovi.

«Super Mario Bros. Wonder» ilmub Nintendo Switchi peal 20. oktoobril.