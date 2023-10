NELI SURMA ⟩ Üherattaliste liikurite tootja kutsub kõik oma elektrirulad tagasi

USA tarbijaohutuse komisjoni lehel on nimetatud selle liikuri ohtlikkuse põhjuseks, et «elektrirulad võivad lõpetada ratturi tasakaalustamise, kui selle võimete piir ületatakse, tekitades kukkumisohu, mis võib lõppeda tõsise vigastuse või surmaga».

Kokku kutsutakse tagasi kolmsada tuhat liikurit ehk kõik eksemplarid, mis on müüdud USA-s. Onewheele müüakse ka Eestis.

Future Motioni esindaja ütles BBC -le, et tagasi kutsutakse siiski ka kõik mujal maailmas müüdud e-rulad.

Kõik toote omanikud üle maailma saavad tagasikutsumise avalduse täita firma kodulehel . Lahenduseks pakub Future Motion välja tarkvarauuenduse, mis sobib mudelitele Onewheel GT, Pint X, Pint ja XR püsivara värskenduse kaudu. Uuel tarkvaral on lisafunktsioon, mis annab vibreerimise ja heliga märku, kui sõitja satub olukorda, mis võib lõppeda avariiga. Funktsioon nimega Haptic buzz aitab sõitjatel paremini tunnetada, millal elektriliikuri tasakaaluvõime võidakse ületada. Siis on vaja kokkupõrke või kukkumise vältimiseks tahapoole kallutada ja aeglustada.

Selle kasutamise kohta on avaldatud ka selgitav video:

Future Motion on saanud juba kümneid teateid elektriruladega seotud õnnetuste kohta, sealhulgas teatati neljast surmajuhtumist aastatel 2019–2021 ja rasketest vigastustest peapõrutustest luumurdudeni.

Future Motion on saanud lisaks juba 31 süüdistust, milles kirjeldatakse, et kasutajad said raskelt vigastada, kui nende Onewheel ootamatult peatus.