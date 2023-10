Nüüd tuleb meelde tuletada, et Polaroid on just see kaameratootja, mis juba analoogfoto ajastul pakkus võimalust pilte paberil kohe näha, ilma et peaks viima filmi kuhugi ilmutama või ise kodus pimikus kemikaalidega jändama. Ning kõik see, mis päästikule vajutades valguse poolt paberile joonistatakse, on otsekui kivisse raiutud ja midagi muuta enam ei saa. Kui läks untsu, siis läks kallis fotopaber raisku ja tuleb uus pilt teha.