FÄNNIDE ERI ⟩ Samsung avalikustas oma uued tahvelarvutid Galaxy Tab S9 FE ja kõrvaklapid Buds FE

«FE seadmed on spetsiaalselt loodud selliselt, et nad pakuksid sama nimega põhimudelile samaväärseid funktsioone, kuid pisut soodsama hinnaga, et olla heaks lahenduseks, kuidas Galaxy seadmete maailma üle tulla. Tab S9 FE seadmed on näiteks Tab S9 põhimudeliga sarnase disainiga ja samuti IP68 tasemel vee- ja tolmukindlad,» sõnas Samsung Eesti mobiiliseadmete koolitusjuht Kirill Kozlov.