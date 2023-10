Euroopas käib karm vesinikusõda – on ka Eesti ametnikke, kes reetnud me huvid

Vesinikutehnika ja -teaduse eestvedaja Eestis, Enn Lust mainis oma tänasel esinemisel seitsmendal Eesti vesinikukonverentsil, et ta oli osalenud pikaks veninud arutelul. Tegemist oli Euroopa energeetikaalase juhtkomitee aruteluga, kuhu professor Lust on määratud Eesti Teaduste akadeemia poolt ning sellel leiti, et survestatud vesiniku hinnaks võiks kujuneda 4 eurot kilogrammi eest. Lust mainis, et arutelul oli jõutud arusaamani, et tegelikke tehnilisi kulusid, mis kulub vesiniku tootmiseks ei tohiks avalikuks tuua. Lusti hinnangul kujunes see arvamus välja just seetõttu, et see ei võimaldaks see hinnakujundusse liita muid kaudseid kulusid. 38-st isikust koosneva komitee koosolekul oli läinud tuliseks vaidluseks ka tuumaenergeetika üle, kus Saksamaa esindaja oli ülimalt ärritunud, kui küsimuse peale kui suurel määral Prantsusmaa subsideerib tuumaenergiat saadi Prantsuse esindaja poolt vastuseks: «Mitte üldsegi!»