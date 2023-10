Kui juhtub olema paar miljonit vaba raha ning tahaks ise hiiglaslikku humanoidrobotit selle seest juhtida, siis tuntud robootikamaal Jaapanis on üks ettevõte just sellise masina valmis saanud. See on nagu «Avatari» või «Matrixi» ulmefilmide kaadritest päris ellu astunud.