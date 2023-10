Täpselt sada aastat tagasi 1923. aastal tuli Leica välja oma 0-seeria testkaameratega, mis tutvustasid uut 35 mm filmiformaati pildistamisel. Just see saigi kogu analoogfotograafia põhiformaadiks. Esimestest 35 mm kaameratest mõned on siiamaani säilinud ja üks neist tulebki täna Saksamaal oksjonile.