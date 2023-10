EKSPERT ARVAB ⟩ Innovatiivsena tajutavas Eestis ollakse kehvakesed patenditulu teenijad

27. septembril avaldas Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioon (WIPO) 2023. aasta innovatsiooniindeksi. Raportist selgus, et Eesti on innovatsioonipingereas 132 riigi seas jõudnud 16. kohale, mis on meie läbi aegade parim tulemus. Eestit võib seega nimetada innovatsiooniliidriks – selleks loetakse pingerea 25 esimest riiki.