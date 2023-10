Soomes juba teine kvantarvuti – sealne valitsus jätkab eurode valamist kvanttehnika veskisse

Soomes on juba teine kvantarvuti. Riik kulutab kümneid miljoneid, et tagada Soome kvantüleolekut ja selle saavutamise teid. Soome kvantarvuti loomisel on kaasa löönud ka Eesti kvantinsener Johannes Heinsoo, kes annab sel teemal ka hiljem Postimehele intervjuu.