Viimased sõjad nii Ukrainas kui Iisraelis on näidanud, et lahinguväljal ringi roomavad ülikallid ja suured tankid on kergesti hävitatavad vastase odavate droonide poolt. Saksa relvatootja Rheinmetalli USA haru on selleks puhuks koostöös Textron Systemsiga välja töötanud väikesed ja kerged mehitamata tankid, mis peaksid oma relvastusega uute ohtudega paremini (ja odavamalt) hakkama saama.