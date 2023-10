Kui Kalle Grünthal lasi maksumaksjal kuluhüvitisena tasuda aheltankimise eest, kus diiselkütuse ostu järgselt tegi saadik ka bensiiniostu, oli avalikkus mõnevõrra üllatunud. Ongi küsitud, kuidas see võimalik on ja milline peaks olema see sõiduk, mis just sellisel kummalisel moel hübriidne.