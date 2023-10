Arvustus ⟩ Logitech G PRO X Superlight 2: maailma parim mängurihiir sai veel paremaks!

Võrreldes eelmise mudeliga on Superlight 2 varustatud uute nuppudega. Tegemist on opto-mehaaniliste lülititega, mis kannavad nime Lightforce Hybrid. Neid võib kohata ka teistes kõrgema klassi Logitechi hiirtes.

Tegemist on tehnilise lahendusega, mis kombineerib omavahel optilise sensori kiirust ning mehhaanilise lüliti reaktsiooni. See tähendab, et iga hiirevajutust on rohkem tunda, samas tekib ka kõvem heli. Siinkohal peab iga kasutaja ise otsustama, milline on tema eelistus.

Foto: Andri Allas

Superlight 2 on varustatud ka uue põlvkonna sensoriga, mille täpsus on 32 000 DPI (eelmisel mudelil 25 600 DPI). Tavakasutuse puhul on tegemist pelgalt numbritega ning see ilmselt ka jääb nii. Tuleb lihtsalt võtta teadmiseks, et sensor on täpsem ja sellest piisab.

Kuna mõlemast mudelist on erinevad lisavalgused täielikult eemaldatud, võib olla ikkagi soov saada arvutilauale veidi värvi. Hiire esimene põlvkond on saadaval lisaks klassikalisele mustale ja valgele veel punases ja roosas värvitoonis. Uus hiir on hetkel saadaval vaid musta ja valgena, kuid lähiajal on oodata valikusse lisa.

Nüüd aga küsimus – kui laual juba on Superlight hiir, kas peaks tõttama poodi, et see välja vahetada? Pigem mitte. Küll aga on need paar täiustust teinud juba niigi väga heast tootest veel parema.

Väliselt on nii Superlight kui ka Superlight kaks äravahetamiseni sarnased Foto: Andri Allas

Seega, kui mõtled enda vana ja väsinud hiire väljavahetamise peale, võiks vaadata just Logitech Superlight 2 suunas. Hinnatundlikud inimesed, keda ei häiri väiksem aku ja põlvkond vana laadimisjuhe, võivad kasutada võimalust saada eelmine mudel veel eriti soodsa hinnaga.