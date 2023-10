Iisraeli maailma parimaks peetud õhutõrjesüsteem "Raudne kuppel" ei suutnud tõrjuda kõiki Hamasi välja lastud lihtsaid Katjuša-tüüpi rakette, mis pärit Põhja-Koreast. Miks? Ekspertidel on sellele küsimusele vastus olemas ja see paneb muretsema ka Lõuna-Korea kaitsjad.

USA ja Lõuna-Korea julgeolekueksperdid märgivad, et osa Gaza sektorist Hamasi poolt Iisraeli tulistatud rakettidest on pärit Põhja-Koreast. Need tarniti terroriorganisatsioonile 2014. aastal.