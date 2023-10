Euroopa Komisjon saatis sotsiaalvõrgustikule X teabenõude ebaseadusliku sisu ja valeinfo levitamise kohta

Kuna X on väga suur veebiplatvormina, siis peab see täitma ka kõiki digiteenuste määrusega 2023. aasta augustis Euroopa Liidus kehtestatud reegleid, mille hulka kuulub ka kohustus hinnata ja maandada riske, mis on seotud ebaseadusliku sisu ja desinformatsiooni levitamise ja soolise vägivalla õhutamisega ning mis võivad mõjutada põhiõiguste ja lapse õiguste kasutamist, avalikku julgeolekut ja vaimset heaolu, kirjutatakse Euroopa Komisjoni teates.