Maailmatasemel «CS2» on kohal! Täna öösel algab IEM Sydney 2023

Tunded seoses üleminekuga uuele mängule on fännide seas väga vastandlikud. Iseenesest ju väga lahe, et saab uut graafikat ja mängudünaamikat lõpuks näha ka kõrgeima taseme turniiril. Teisalt on probleem selles, et «CS2» on endiselt veel väga poolik ja katkine.