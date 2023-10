Ebameeldiv Vene relv Ukrainas: kaugmineerjia, mis puistab miinid 15 kilomeetri kaugusele

Vene sõjatööstusettevõte Rostec hakkas tarnima Ukraina rindele uusi üsna ebameeldiva toimega relvasid: ISDM Zemledelije. Tegemist on mitmikraketiheitja moodi sõidukitega, millelt tulistatakse rakette programmeeritud miinidega. Need ei lõhke vaenlase tagalas, vaid eesmärgiks on eemalt, kuni 15 kilomeetri kauguselt mineerida kõik, mis ette jääb igale poole laiali pillutud miinidega.