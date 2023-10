Kas telefon tasub üleöö laadima panna või siiski mitte?

Paljudel inimestel on endiselt harjumus õhtul oma nutiseade laadima panna ja alles hommikul juhe seinast võtta. Kas see aga on akule kasulik või pigem mitte? Hispaania ja Saksa teadlased on seda uurinud ning ka tootjatel on soovitusi, kuidas paremini akuga käituda.