MILJONID RÜNNAKUD ⟩ Eestlasi pommitatakse plahvatuslikult rohkem pahavara, krüptopettuste ja õngitsusskeemidega

«Kõige parem viis end rünnakute ja pettuste eest kaitsta on kasutada kainet mõistust ja tunnistada endale, et ohte on palju ja skeptilisus on see, mis päästab hullemast. Kui midagi tundub liiga hea, et tõsi olla, siis see ilmselt ka on. Kui pakki pole tellitud, siis pakifirma ka mingit sõnumit ei saada. Pangast keegi niisama ei helista ja kui mõni veebileht tundub veidigi kahtlane, siis tasub sealt esimesel võimalusel lahkuda,» lisas Polli.