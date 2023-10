Elektriautode turg Eestis kasvab stabiilselt kiiresti

«Kui me võtame puhtalt protsentuaalselt, siis neli-viis aastat on elektriautode müügi kasv püsinud kahekordne. Alguses olid mahud väikesed: 30 ühikut, siis 60 ühikut, siis 120 ühikut. Tänaseks on kuus protsenti kõigist Eestis müüdavatest uutest autodest elektrilised,» ütles Audi Tallinn juhatuse liige Tomas Tibbing.

«Kui turu keskmine osakaal on kuus protsenti, siis Audil on viiendik kõigist tehasest välja sõitvatest autodest elektrilised,» lisab Tibbing.

Kõige tähtsam on, et laadimise pärast poleks vaja muretseda

„Kõige tähtsam on, et laadimise pärast poleks vaja muretseda. See tähendab, et koduse laadimise võimalus võiks olemas olla. Isegi kui inimene mõtleb, et töö juures on laadimisvõimalus olemas ja saab kasutada ka avalikke laadijaid, siis kui tahta elektriautot kasutada mugavalt, on kodus laadimine A ja O. Pole ka majanduslikult ratsionaalne pidevalt avalikku elektrilaadimist kasutada, sest ega see palju hinna poolest ei erine, kui võrrelda bensiini- või diisliautode kasutamisega,» jagab automüüja elektriautode ostjate kogemusi.