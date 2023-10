VALENCIA TORUTRANSPORT ⟩ Kui Rail Baltic valmis saab, on ka Hyperloop juba alustanud

Lõuna-Hispaanias, Valencia linnas asub ühes tavalises betoon-tootmishoones üks pealtnäha üsna tavalise idufirma labor. Igal pool on erinevaid arvuteid, seadmeid ja mehhanisme. Pealtnäha olekski kõik tavaline, kuid see idufirma - Zeleros - on üks neist, mis võttis üles kümme aastat tagasi tehnoloogiavisionäär Elon Muski üles soojendatud kahesaja-aastase idee panna inimesed vaakumtorudes suurtel kiirustel liikuma.