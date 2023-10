Automüüja: Eestis ostetakse nüüd rohkem autosid salongist ja ei tellita nii palju tehasest

Ostjad on muutunud statistika järgi konkreetsemaks ning külastavad autosalonge kindla sõiduki ostusooviga.

Topauto müügijuhi Janek Eskori sõnul on viimased kolm aastat kujundanud Eesti inimese ostukäitumise ümber ning aina vähem soovivad inimesed endale sõiduki ette tellida. Seda rohkem ostetakse uut autot salongis saada olevate mudelite seast.

Sel aastal on tehasest tellitud autode osakaal kogu müügist ligi kolmandiku võrra väiksem kui eelmisel aastal, selgub automüüja statistikast, samal ajal kui müük on kasvanud 5%. Ostuotsuse puhul kaalutakse see võrreldes varasemaga rohkem läbi ning eelistatakse kaupa, mis on kohe saadaval.

«Inimesed on oma käitumises selgelt ettevaatlikumad ning tahavad näha, milliseid autosid oleks võimalik lühikese ajaga kätte saada. Õnneks on automüüjatel saabunud sarnane olukord nagu enne koroonapandeemiat, kui lattu on sõidukeid tekkinud ning taas on võimalik kliendile mitmekesist valikut pakkuda,» kommenteeris Eskor.

Topauto müügijuhi sõnul on tehasest tellimise aeg automarkide ja -mudelite lõikes erinev ning võib ulatuda neljast kuni kaheksa kuuni. Väga spetsiifiliste soovide korral võib autot oodata kauemgi ehk aasta.

«CUPRA ja SEATi puhul on tellimuse ooteaeg keskmiselt neli kuud, aga näiteks Hyundai puhul võib see olla pikem. Samas on meil populaarsed Hyundai elektriautod IONIQ5 ja IONIQ6 laos olemas, sobiva auto leidmisel jõuab klient tehinguni ikkagi kiiresti,» selgitas Eskor.

Käesoleva aasta kolmandas kvartalis kasvas Topauto müük võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga 19%, samal ajal kui klientide esmaste päringute arv on mõningas languses.

«See näitab, et inimesed kaaluvad uue sõiduki soetamist rohkem kui varem ning kes on võtnud eesmärgiks endale uus auto osta, teeb seda üsna kindlasti. Ära on kadunud mõne aasta tagune olukord, kus päringuid oli tunduvalt rohkem, aga müügitehinguni jõudis väiksem protsent kui täna,» rääkis Eskor.