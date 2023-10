ELEKTROONILINE SÕDA ⟩ Gaza sektori ümbruses segatakse mõlemalt poolt nii GPS- kui raadiosidet

Väljaanne kirjutab, et on teateid, et Hamas on konflikti alguses aktiivselt seganud Iisraeli sidesüsteeme. Seega on terroriorganisatsioonil olemas GPSi ja sidevõrkude häirimise seadmed, mis on moodsas sõjapidamises väga olulised, et segada vastase relvade täpsust ja üksuste koordineerimisvõimet.