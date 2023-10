Kolmemõõtmelise pildi ja heliga monitor on sobiv ka ärikasutajatele ja erinevate valdkondade spetsialistidele, kellel on vaja vaadata 3D-kujutisi.

Aceri uus prillivaba kolmemõõtmelise pildiga 3D-monitor on 27-tolline ja sobib ka tavalise kahemõõtmelise pildi vaatamiseks, kuid lisaks pildile on ruumiline heli: selle jaoks pole samuti vaja kõrvaklappe pähe panna, et hääl kostaks igast suunast.