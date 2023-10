Valge on vähemalt statistika järgi kõige ohutum autovärv, kuid avariisse sattumine sõltub ka juhist endast. Samas on teatud temperamendiga juhtidel teatud värvieelistused.

Kuigi enamik inimesi arvab, et autoõnnetusse sattumine on suuresti ebaõnne küsimus, siis saab erinevate autoandmetega tõestada, et mõned muud omadused on samuti avariidesse sattumisega justkui seotud, näiteks auto värv.