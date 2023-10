Popkunstimuuseum PoCo sai piirkonna suurima digikunsti esitlusekraani

«Kui televiisoreid toodetakse Samsungi Slovakkia tehastes mitukümmend tuhat tükki päevas, siis The Wall All-in-One 146-tolliseid 4K resolutsiooniga ekraane vaid kolm eksemplari. The Walli eluiga on 150 000 tundi, mis ööpäevaringselt sisselülitatult on 17 aastat. See on näide, kuidas Samsung otsib aina uusi ja paremaid lahendusi lisaks kodukasutusele ka avaliku ruumi jaoks,» märkis Samsung Eesti võtmekliendihaldur Ergo Vahtras.