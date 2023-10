OHTLIK LUURE ⟩ Keelemudelid teavad sinu kohta kõike

Kasutaja asukoha äraarvamine on üks asi, aga tema rassi järeldamine solvavate kommentaaride põhjal on hoopiski nüansirikkam. ETH Zürichi doktorant Mislav Balunović ütles ajakirjale Wired, et see on tõenäoliselt samuti võimalik.

«Kui sa mainid keelemudelile, et sa elad mõne New Yorgi restorani lähedal, saab mudel aru, millises linnaosas see asub,» selgitas Balunović. «Seejärel tuletab keelemudel oma koolitusandmestikust meelde selle linnaosa rahvastikustatistika ning võib väga suure tõenäosusega järeldada, et oled näiteks mustanahaline.»

Oma isiklikku teavet tuleb kaitsta

Küberjulgeoleku uurijad paluvad sotsiaalmeedia kasutajatel praktiseerida «teabeturvet» (ing k information security ehk infosec) ehk mitte jagada võrgus kergesti tuvastatavat teavet, nagu näiteks kodu lähedal asuvad restoranid või kellele valimistel hääle andsid. Siiski on tavaline Internetikasutaja suhteliselt naiivne ohtude suhtes, näiteks juhuslikult postitatud kommentaarid, kust tehisaru saab sinu kohta infot.