Kuna tehnoloogia on juba piisavalt arenenud, on võimalik teha kaherattalisi tasakaaluautosid, usub Hoverboardi leiutaja Shane Chen. Uus kontseptsioon ootab investoreid, et tootmist alustada. Senised Cheni leiutised on enamasti kõik jõudnud juba massidesse, sealhulgas üksratasliikur.

Foto: Shane Chen / Inventist